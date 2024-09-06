TOKİ, Develi'de 143 konutun ihalesini gerçekleştirdi
Develi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılacak olan 143 konutun ihalesi yapıldı. İnşaatın teslim süresi 450 takvim günü olarak belirlendi.
TOKİ'nin Develi'de inşa edeceği 143 konutun ihalesi yapıldı.
Develi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 143 adet konut, 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Tünel kalıp sistemiyle yapılacak olan inşaatın teslim süresinin ise 450 takvim günü olduğu belirtildi. - KAYSERİ