TOKİ'de toplu temizlik çalışması yapıldı - Haberler

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TOKİ'de toplu temizlik çalışması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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TOKİ'de toplu temizlik çalışması yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, her hafta düzenlenen mahalle bazlı toplu temizlik çalışmasının bu hafta TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde yapıldığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, her hafta düzenlenen mahalle bazlı toplu temizlik çalışmasının bu hafta TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde yapıldığını söyledi.

Melikgazi ilçesinin her mahallesinde toplu temizlik çalışması yapılacağını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; "Genel temizlik çalışmamıza bu haftada TOKİ Demokrasi Mahallemiz ile devam ediyoruz. Cadde ve sokaklarda dip bucak temizlik yapan ekiplerimiz; yaya yolu, refüjler, yollar ve mazgalların temizliğini yaptı. Süpürge araçları bir taraftan yol kenarlarında temizlik çalışması yaparken diğer taraftan da arazözlerle kaldırım ve yollarda yıkama çalışması yapıyoruz. Ağaçlarda ve sulak alanlarda sinek ve haşereye karşı ilaçlama da yapıldı. Ayrıca ana arterler başta olmak üzere kent genelinde başlatılan temizlik, bakım ve onarım çalışmalarımız ekiplerimizin gayretli çalışmaları ile devam edecek. Belediye olarak sizin için temizlik yapıyoruz ama bu şehirde yaşayan herkesten temizlik konusunda duyarlılık bekliyoruz." dedi.

TOKİ Demokrasi Mahalle Muhtarı Hatun Kekeç ise; "Mahallelerimize toplu temizlik çalışması yaptırdığı için Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza çok teşekkür ederim. Daha temiz bir Melikgazi için tüm belediye ekibi iş başında çalışıyor. Herkesin emeğine sağlık. Çok güzel bir çalışma oldu" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu Demokrasi Yerel Haberler

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