TOKİ, Çarşamba'da 615 Yeni Konut Projesine Başladı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde dar gelirli vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirilen TOKİ projesinde 615 konut için çalışmalar başladı. Projede toplam yatırım tutarı 1 milyar 204 milyon TL olarak açıklandı.

TOKİ Çarşamba'da start verdi

Dev Projede 615 Yeni Konut İçin Çalışmalar Başladı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde dar gelirli vatandaşlar için umut olacak dev TOKİ projesinde ilk kazma vuruldu.

Kirazlıkçay Mahallesi'nde, eski Şeker Fabrikası lojmanlarının bulunduğu alanda hayata geçirilecek 615 konutluk toplu konut projesinde yıkım ve zemin hazırlık çalışmaları başladı.

İhalesi 28 Mart 2025'te tamamlanan projede yer teslimi yüklenici firmaya yapılırken, toplam yatırım tutarı 1 milyar 204 milyon TL olarak açıklandı.

31 Blok, 180 adet 3+1, 440 adet 2+1 konut, 53'ü engelli vatandaşlara özel olmak üzere 521 araçlık otopark, 80 bin metrekarelik alanda çocuk oyun alanları, spor sahaları, sosyal tesisler ve geniş peyzaj alanlarının bulunduğu konut projesinde çalışmalar hızlandırıldı.

Eski lojmanlarda ikamet eden yaklaşık 20 ailenin tahliye işlemlerinin ardından bölgede yıkım süreci de hız kazandı. TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında, konutların 18 Kasım 2026 tarihinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURİ OĞUZHAN ŞEKER - Yerel
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