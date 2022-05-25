TOKİ Başkanı Bulut'un acı günü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOKİ Başkanı Bulut'un acı günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
TOKİ Başkanı Bulut'un acı günü

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'un Kayseri'de öğretmenlik yapan ablası, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'un Kayseri'de öğretmenlik yapan ablası, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede Mahallesi'nde bulunan Piyade Er Kemal Ergen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görev yapan Kimya Öğretmeni Selime Turan, dün gece saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Turan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Turan'ın TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un ablası olduğu öğrenilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da taziye evine giderek Bulut'a başsağlığı diledi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Bulut, Kalp Krizi, Kayseri, konut, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title