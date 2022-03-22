Tokayev'den Altınok'a Üstün Şeref Madalyası - Haberler

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Tokayev'den Altınok'a Üstün Şeref Madalyası

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tokayev'den Altınok'a Üstün Şeref Madalyası

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye-Kazakistan kardeş ve dostluğu ile Türk dünyasına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Kazakistan Cumhuriyeti Üstün Şeref Madalyasına layık görüldü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye- Kazakistan kardeş ve dostluğu ile Türk dünyasına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Kazakistan Cumhuriyeti Üstün Şeref Madalyasına layık görüldü.

Madalyayı Tokayev adına Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Keçiören'de gerçekleştirilen Nevruz kutlamaları sırasında Altınok'a sundu. Madalyayı yakasında taşıyan Altınok, "Türk dünyasının neferiyim, Türk dünyasının hizmetkarıyım. Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev ve Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'e teşekkür ederim" dedi. - ANKARA

Tokayev'den Altınok'a Üstün Şeref Madalyası

Tokayev'den Altınok'a Üstün Şeref Madalyası

Tokayev'den Altınok'a Üstün Şeref Madalyası

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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