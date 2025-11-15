Haberler

Tokatlı Usta Annelik Bağını Anlatan Fotoğrafıyla Dünya İkincisi Oldu

Güncelleme:
Fransa'da düzenlenen uluslararası XMAGE Fotoğraf Yarışması'nda, Tokatlı Mehmet Emin Coruş, annelik temasını işleyen fotoğrafı ile dünya ikincisi oldu ancak vize engeli nedeniyle ödül törenine katılamadı.

Fransa'da düzenlenen bir yarışmada dünyadan binlerce fotoğraf arasından annelik bağını anlatan karesiyle dünya ikincisi olan Tokatlı usta Mehmet Emin Coruş, vize engeli nedeniyle Paris'teki ödül törenine katılamadı.

Dünyanın 170 ülkesinden 725 bin fotoğrafın gönderildiği uluslararası XMAGE Fotoğraf Yarışması'nda bu yıl bir Türk ilk üçe girerek büyük başarıya imza attı. Tokat'ta poğaça ve simit ustası olarak çalışan Mehmet Emin Coruş, annelik bağını anlatan kareyle dünya ikincisi oldu ve 10 bin dolarlık ödülün sahibi seçildi.

Ödülü kazandı ama Paris'e gidemedi

Paris'te düzenlenen ödül törenine Türkiye'den bir grup davetli katılırken, yarışmanın kahramanı Mehmet Emin Coruş ise vize engeline takıldı. Yarışmayı kazanan Coruş, Fransa'dan vize alamadığı için ödülünü almak üzere Paris'e gidemedi ve geceye video göndererek katılabildi. Coruş, yarışmada yeni doğmuş buzağıyı barınağa taşıyan çiftçi ve onu adım adım takip eden anne mandanın fotoğrafıyla ödül aldı.

"Dünya ikinciliği benim için büyük onur"

Fotoğraf tutkusu sayesinde zaman içinde yarışmalarda dereceler elde ettiğini söyleyen Mehmet Emin Coruş, "Tokat'ta yaşıyorum. Babamın yanında hamur işiyle başladım, mesleğimi elime almanın derdindeydim. Bu sırada hobi olarak fotoğrafçılığa yöneldim. Çektiğim kareler Tokat'ın birçok yerinde görünmeye başlayınca daha çok heves ettim. Yarışmalara katıldım, Türkiye birinciliklerim oldu. Son yarışmada da dünya ikincisi olarak tarihe geçtim. Şirket beni Paris'e götürmek için çok uğraştı ama maalesef vize alamadığım için gidemedim. Törende videom yayınlandı, bu da benim için ayrı bir gurur oldu" dedi.

"Pazar ilçesinde çektiğim kareyle ikinci oldum"

Ödüllü fotoğrafını Tokat'ın Pazar ilçesinde çektiğini belirten Coruş, "Bir çiftçi yeni doğmuş buzağıyı barınağa götürmek için kucağına almıştı. Anne manda da onları takip ederken bu kareyi yakaladım. Bu fotoğrafla 10 bin dolarlık büyük ödülün sahibi oldum" diye konuştu. - TOKAT

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
