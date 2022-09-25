Tokat yerel haberleri... Odunpazarı Belediyesi Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi İçin Düğmeye Bastı

Tokat haberleri... Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hemşehrilerine verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi için düğmeye basıldı. Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi inşaatı için yapılan ihaleyi kazanan Ilgazlar İnşaat A. Ş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ilgaz ile protokol imzalayan Başkan Kurt, “Bu ihale Eskişehir’deki en büyük ihalelerden birisi. Allah mahcup etmesin. Bize ödemek Ilgazlar İnşaat A.Ş’ye de inşaatı bitirmek nasip olsun. İsmail Ilgaz’a teşekkür ediyor ve Ilgazlar İnşaat A.Ş’ye de başarılar diliyorum” dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hemşehrilerine verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi için düğmeye basıldı. Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi inşaatı için yapılan ihaleyi kazanan Ilgazlar İnşaat A. Ş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ilgaz ile protokol imzalayan Başkan Kurt, "Bu ihale Eskişehir'deki en büyük ihalelerden birisi. Allah mahcup etmesin. Bize ödemek Ilgazlar İnşaat A.Ş'ye de inşaatı bitirmek nasip olsun. İsmail Ilgaz'a teşekkür ediyor ve Ilgazlar İnşaat A.Ş'ye de başarılar diliyorum" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 2019 yerel seçimlerinden önce hemşehrilerine verdiği sözleri yerine getiriyor. Kurt, seçim öncesinde açıkladığı 25 vizyon proje arasında yer alan Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi için çalışmalarını tamamladı. Proje için açık ihale usulü ile ihale yapıldı. İhaleyi, 117 milyon 770 bin TL ile Ilgazlar İnşaat A.Ş aldı. Ilgazlar İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ilgaz'ın katılımı ile Kurt'un makamında sözleşme imzalandı.

Odunpazarı Belediyesi, mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi'ne ait arazi üzerine pazar yerini de içeren, belediye hizmet birimleri, sosyal ve kültürel tesisleri de barındıran bir kompleks yapacak. 6 kattan oluşacak olan Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi'nin -2. katında otopark, -1. katında kültür merkezinin girişi, zemin katında 144 stantlık pazaryeri, 1. katında 135 kişilik seminer salonu ve 705 metrekarelik düğün salonu, 3. katında ise sosyal tesis alanı bulunacak.

"İHALEYİ, ESKİŞEHİRLİ BİR FİRMANIN, ESKİŞEHİR'İN BİLDİĞİ BİR FİRMANIN ALMASINDAN DA AYRICA MEMNUNİYET DUYDUK"

Sözleşme töreninde konuşan Başkan Kurt, hemşehrilerine verdiği sözleri tutmaya devam ettiğinin altını çizdi. Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi Projesinin ihale aşamasının tamamladığını söyleyen Başkan Kurt, "İhaleyi, Eskişehirli bir firmanın, Eskişehir'in bildiği bir firmanın almasından da ayrıca memnuniyet duyduk. Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi inşaatımız Ilgazlar İnşaat A.Ş tarafında gerçekleştirilecek. 117 milyon 770 bin TL'lik bir ihale. Bu ihale Eskişehir'deki en büyük ihalelerden birisi. Allah mahcup etmesin. Bize ödemek Ilgazlar İnşaat A.Ş'ye de inşaatı bitirmek nasip olsun. İsmail Ilgaz'a teşekkür ediyor ve Ilgazlar İnşaat A.Ş'ye de başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"EN KISA SÜREDE, GEREKLİ TEDBİRLERİ ALARAK ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLAYACAĞIZ"

Kurt'tan sonra söz alan Ilgazlar İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ilgaz, "Açık ihale usulü ile yapılan ihaleye, biz de taahhüt işlerinde Eskişehir'de uzun yıllar tecrübe kazanmış bir firma olarak teklif verdik. İhale süreci şeffaf bir şekilde tamamlandı. Yasal prosedürler tamamlandı. Bugün de sözleşmemizi imzaladık. Umarım en kısa sürede, gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza başlayacağız. Yaklaşık 1 yıllık bir takvim öngörülüyor. Çok büyük bir aksilik olmaz ise bu sürede çalışmamızı bitirmeyi planlıyoruz. Hem Eskişehir'e hem de Odunpazarı Belediyemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.