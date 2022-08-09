Tokat yerel haberleri: İzmit Belediyesinden Pratik Pazar Çantası Tokat bölgesinden gelen habere göre İzmit Belediyesi Çınar Ekibi halk pazarlarına giderek özel pazar çantalarını vatandaşlara ulaştırıyor. Pratik ve kullanışlı olan pazar çantalarını çok beğenen vatandaşlar İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler. İzmit Belediyesi Çınar Ekibi halk pazarlarına giderek özel pazar çantalarını vatandaşlara ulaştırıyor. Pratik ve kullanışlı olan pazar çantalarını çok beğenen vatandaşlar İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler. BAŞKANIN SELAMINI İLETTİLER Su geçirmez özel malzemeden üretilen pazar çantalarına ayrıca İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından hazırlanan 28 Haziran Gazeteleri de bırakıldı. 3 pazarda toplam 600 28 Haziran Gazetesi dağıtan ekipler vatandaşlara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını iletti. Çantalara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. ANKA / Yerel Hürriyet Kocaeli Çınar Yerel Haberler

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