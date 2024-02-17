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Tokat'ta Yardımseverlik ve Paylaşmanın Önemine Vurgu Yapan Kızılay Butik Market Açıldı

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Tokat'ta, yardımseverliğin ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefleyen 'Kızılay Butik Market' kapılarını açtı. Market, ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemelerini erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

Tokat'ta yardımseverliğin ve paylaşmanın öneminin artması hedefiyle Türk Kızılayı Tokat Şube Başkanlığı tarafından "Butik Market" açıldı.

Tokat'ta, yardımseverliğin ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefleyen "Kızılay Butik Market" kapılarını açtı.

Türk Kızılayı Tokat Şubesi tarafından "Butik Market" açıldı. Açılışa Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Zübeyde Hümeyra Çelik, şube başkanı Osman Duru ve şube çalışanları katıldı. Kızılay Butik Market, ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemelerini erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Osman Duru, marketin sadece bir alışveriş merkezi olmadığını, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine umut ve destek olma amacı güttüğünü belirtti. Markette bulunan ürünler, ihtiyaç sahiplerinin taleplerine göre seçilerek sunulacak. Böylece her bir ihtiyaç sahibi, kendi ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapabilecek ve ihtiyacı olan temel ürünlere erişim sağlayabilecek.

Kızılay Butik Market'in açılışı, Tokat'ta yardımseverlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, ihtiyaç sahiplerine umut ışığı olmayı amaçlıyor. Marketin, ihtiyaç sahiplerine sağladığı destekle birlikte, toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Türk Kızılay Tokat Şube Başkanı Osman Duru "Bize verilmiş olan bu emaneti gerçek sahibi olan kişilere teslim etmek için biz buradayız. Bu emanetleri gerçek sahiplerine dağıtacağız inşallah. Bu marketteki temel amaç ihtiyaç sahibi olan kişiler ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapabilecekler" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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