Tokat'ta sağanak etkili oldu - Haberler

- Tokat'ta sağanak etkili oldu

TOKAT - Tokat'ta kısa süreli sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kent merkezinde aralıklarla devam eden sağanak yağış ile birlikte hafif dolu yağışı görüldü. Mercimek tanesi büyüklüğünde yağan dolu kısa süreli etkili oldu. Vatandaşlar bir süre durak ve iş yerlerinin kepenkleri altında yağmurun dinmesini bekledi. Tarihi Halit Sokakta ise yağmur yağışı nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaklaşık 10 dakika süren yağmur yağışının ardından kara bulutlar yerini güneşli havaya bıraktı.