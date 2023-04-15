Tokat'ta Okul Bahçesinde Yangın: Plastik Sandalyeler Alev Aldı

Gaziosman Paşa Lisesi'nin tadilat gören bahçesinde bulunan plastik sandalyelerin alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Maddi hasar meydana geldi.

TOKAT'ta tadilat gören okulun bahçesinde konulan plastik sandalyeler alev aldı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, paniğe neden olan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın bugün saat 1630'da tadilatta bulunan Gaziosman Paşa Lisesi bahçesinde meydana geldi. Tadilat nedeniyle okul bahçesinde bulunan plastik sandalyeler alev aldı. Alevler büyüyerek çam ağacı da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihabarı üzerine olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Çıkan yangın maddi hasar yaşandı. (DHA)