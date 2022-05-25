Tokat'ta madımak şenliği - Haberler

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Tokat'ta madımak şenliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tokat'ta madımak şenliği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından "Madımak Şenliği" düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından "Madımak Şenliği" düzenlendi.

Ziraat Fakültesi bahçesinde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını Ziraat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Rüstem Cangi yaptı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise yapmış olduğu konuşmasında türkülere, şarkılara konu olmuş madımağın bölgede oldukça önemli bir ürün olduğuna dikkat çekti. Madımak şenliğinin geleneksel hale gelebileceğini ifade eden Rektör Şahin, programda emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmalar sonrasında etkinliğe katılanlara madımak, yoğurt ve köy ekmeği ikram edildi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tokat, Yerel, Haberler

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