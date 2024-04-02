Tokat'ta Kiracı, Ev Sahibinin Annesine Bakmaktan Vazgeçince Evden Çıkarıldı

Tokat'ta bir ev sahibi annesine bakmaktan vazgeçen kiracısını sebep göstermeksizin mahkeme kararıyla evden çıkarttı. Kiracı duruma pankart asarak tepki gösterdi.

Tokat'ta yaşayan Serkan Vapur, 7 yıl önce Esentepe Mahallesi 1425'inci sokakta bulunan Şafak Apartmanı 4'ünci kattaki daireyi kiraladı. İddiaya göre 3 çocuk babası Serkan Vapur'un eşi Çiğdem Vapur, bir süre sonra ücret karşılığında ev sahibinin 96 yaşındaki annesine bakmaya başladı. 4 yıl yaşlı kadına bakan Çiğdem Vapur, ev sahibinin annesinin Pazar alışverişi, hastane randevuları gibi hizmetlerinde yardımcı oldu. 4 yılın ardından bakıcılığı bırakmak isteyen Vapur, durumu ev sahibine bildirdi. Bunun üzerine ev sahibi hiçbir gerekçe göstermeden Vapur ailesini mahkemeye verdi. Çiğdem Vapur, eve gelen mahkeme kağıdı ile hayatının şokunu yaşadı. Telefonla arayan Vapur çifti bir türlü ev sahibine ulaşamadı. Uzun yol şoförü olan Serkan Vapur'un şehir dışında olması nedeniyle Çiğdem Vapur, 3 çocuğuyla birlikte eşyalarını taşımaya başladı. Duruma sitem eden Vapur çifti balkona astıkları pankart ile ev sahiplerine tepki gösterdi. - TOKAT