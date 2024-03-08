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Tokat'ta Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Saçlarını Kazıttı

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Tokat'ta yaşayan bir kişi, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla uzun süredir uzattığı saçlarını kazıttı. Eylemiyle insanların Ramazan ayında huzur içinde ibadetlerini yapabilmesi için birlik olunması gerektiğini vurgulayan kişi, saçlarını bağışlayacağını da belirtti.

Tokat'ta bir kişi, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için uzun bir süredir uzattığı saçlarını kazıttı.

Tokat'ta yaşayan Mustafa Himmetbeyoğlu, dünya üzerinde zulüm gören kadınlarla ilgili farkındalık oluşturmak için uzun bir süredir uzattığı saçlarını kazıtmaya karar verdi. Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan trajedilere dikkat çekmek ve bu acıları sonlandırmak için bir adım atmak istediğini belirten Himmetbeyoğlu, insanların Ramazan ayında da huzur içinde ibadetlerini yapabilmesi için birlik olunması gerektiğini vurguladı. Himmetbeyoğlu, eylemiyle iz bırakıp farkındalık oluşturmak istediğini de kaydetti.

Himmetbeyoğlu, 2019 yılından itibaren uzattığı saçlarını kazıtmak için kuaförüyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek herkesin gözleri önünde saçını kazıttı. Bazı kadınların bu anları cep telefonlarıyla kaydetmesi dikkat çekti.

Mustafa Himmetbeyoğlu yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gazze, Doğu Türkistan ve dünyadaki kadınlar başta olmak üzere insanlık adına işlenen bütün suçlara dur demek için, kadınların saçlarının tellerine zarar gelmemesi için, farkındalık oluşturmak ve sesimizi duyurmak adına saçlarımı kestireceğim demiştim ve şu an kestirdim. Bu saçlarımı da isteyen hayır kurumuna bağışta bulunacağım. İnşallah bir nebze olsun bu yapmış olduğumuz eylem sayesinde Gazze ve Doğu Türkistan'da akan gözyaşı ve kan son bulur. İnsanlar Ramazan'da da ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri için birlik olalım. 2019 yılından itibaren saçımı uzatıyordum. Çok kısa kestirmiştim. Ama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bekledim. Gazze'de işlenen bu soykırım, Doğu Türkistan'da işlenen vahşice cinayetlere dur diyebiliriz. Rahimden geldik rahimden gideceğiz. Mezar da bir rahimdir. Birilerine bir yarar sağlayabilirim diye dünyada da iz bırakmak için saçlarımı kestirme kararı aldım" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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