Tokat'ta Garip Hayvan Doğumları

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çiçekli köyünde iki gün arayla garip hayvan doğumları gerçekleşti. Bir kuzunun ön ayak tırnakları ters doğarken, bir buzağı ise çift başlı olarak dünyaya geldi.

Tokat'ta geçtiğimiz günlerde çift başlı buzağının doğduğu köyde daha önce de bir kuzunun ön ayak tırnaklarının ters olarak doğduğu ortaya çıktı.

Niksar ilçesine bağlı Çiçekli köyünde iki gün arayla garip hayvan doğumları gerçekleşti. Aykut Eraslan'a ait yeni doğan kuzunun ön iki ayak tırnağının ters olduğu fark edildi. Ayak tırnakları ters olarak dünyaya gelen kuzuyu görenler hayretler içerisine düştü. Kuzunun doğumundan 2 gün sonra ise Rüsdem Kahraman'a ait inek doğum yaptı. Buzağının çift başlı olarak dünyaya gelmesi şaşırttı.

2 gün arayla yaşanan ihayvan doğumları köy sakinlerini hayrete düşürdü. - TOKAT