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Tokat'ta düğünlerine milli maç arası verdiler

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Tokat'ta dünya evine giren çift, düğünlerine milli maç arası vererek A Milli Futbol Takımı'nın maçını izledi.

Tokat'ta bir düğün salonunda yapılan düğünle dünyaevine giren çift, düğünlerine milli maç arası verdi.

Tokat'ta dünya evine giren Elif (27) ve Mert Üner (29) çifti, A Milli Futbol Takımı'nın heyecanına ortak oldu. Saat 22.00'de başlayan maç nedeniyle düğüne mola veren çift ve davetliler, salona kurulan ekranda A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmaya odaklandı. 20.00'da salona çıkarak davetliler ile oyun havası oynayan çift, maçın başlamasıyla karşılaşmayı izledi.

"Kazanırsak çifte mutluluk olacak"

Dünya evine giren Mert Üner, milli maçı izlemeyi çok istediklerini belirterek,"Biz milleti maçı izlemeyi çok istiyorduk. Düğünümüze gelen misafirlerimizin de bunu istediğini gördük. Bunun için de maçı ekrana yansıtmayı düşündük. İnşallah bugün kazanırsak bizim için çifte mutluluk olacak. Düğün tarihimizi çok önceden belirlediğimiz için erteleyemedik. Kendimizde maçı izlemek isteğimiz için böyle bir şey yaptık. Gören insanlar çok şaşırıyor. Çok mutluyuz" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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