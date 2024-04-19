Tokat'ta depremden etkilenenlere psikososyal destek verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla oluşturulan psikososyal destek ekipleri, Tokat'ta depremin hissedildiği bölgelerde gece boyunca vatandaşlara psikososyal destek verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, gece boyunca Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki depremden etkilenen bölgelerde vatandaşlara psikososyal destek verdi. Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla psikososyal destek ekipleri kurularak, hemen sahada görevlendirildi. Özellikle depremin etkisinin fazla hissedildiği Buğdaylı ve Malumseyittekke köylerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, vatandaşlarla bir araya geldi. Oluşturulan 20'den fazla ekip, vatandaşlarla görüşmeler yaparak psikososyal destek verdi, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalanları kent merkezindeki misafirhanelere yönlendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ekiplerinin çalışmalarını bugün de sürdüreceği belirtildi. - ANKARA