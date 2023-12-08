Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta bir vatandaşın spor sevgisi sınır tanımıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Yurt dışında yaşayan ve memleketi Tokat'ta gelen Mustafa Toga, spora olan sevgisiyle dikkat çekiyor. Taş kullanarak antrenman yapan Toga, gençlere örnek olmayı hedefliyor.

Tokat'ta bir vatandaşın spor sevgisi sınır tanımıyor, antrenmanlarını taş kullanarak yapıyor.

Yurt dışında yaşayan ve memleketi Tokat'ta gelen Mustafa Toga, spora olan sevgisiyle dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde çevrede bulunan park ve bahçelere giden 43 yaşındaki Toga, günde yaklaşık 2 saat spor yapıyor. Toga, kaslarını geliştirmek için ağırlık olarak genelde taş kullanıyor. Gençlere örnek olmak için park ve bahçelerde spor yapan Toga, spor sayesinde 10 yıl daha genç durduğunu söyledi.

"Amaçlarımdan birisi de gençlere ilham olmak"

Spor yaparken gençlere örnek olmayı hedeflediğini belirten Mustafa Toga, "Spora merkım çocukluktan başladı. İlerleyen yaşlarda spor hoşuma gitmeye başladı. İşten çıktıktan sonra kafam yoğun oluyordu. İş sonrasında 1 saat koşmaya başlayınca rahatlamaya başladım. 2012 yılında İtalya'da 42 kilometrelik maraton da koştum. Benim sabah rutinim var. Öğle 12'ye kadar yemek yemem. Vaktim olursa dışarı çıkıyorum. Hava güzel olursa da saat 10 gibi spor yaparım. Dışarıda yapmamamın sebebi; ben yurt dışında spor merkezinde hava durumuna bağlı olarak içerde veya dışarda yaparım. Burada da o rutinimi bozmak istemedim. O yüzden sabah sporumu dışarda yapıyorum. Yıllardır spor yapıyorum. Spor yaparken kendi vücut ağırlığını da kullanabilirsin ancak kasların gelişimini istiyorsan biraz ağırlıkla çalışman gerekiyor. Bende sağda solda ne olursa onu kullanıyorum. Taş oluyor, bidonları kullanıyorum, bazen çocuk bile kullanıyorum. İnsanlar ilk başta şaşırıyor. Benim amaçlarımdan biriside gençlere ilham olmak. Ben 43 yaşındayım kime sorsan bana 30 yaşındasın diyor, o yüzden spor çok iyi bir şey gençlere de bu yüzden örnek olmak gerekiyor diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tokat Spor Yerel Yaşam Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelin Evi CANLI YAYIN! 8 Aralık Gelin Evi yeni bölüm CANLI İZLE! İlyas Yalçıntaş hasta mı, sağlık durumu nasıl? Ramsay Hunt sendromu nedir? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 8 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE! Hafta sonu yağmur var mı? 9-10 ARALIK HAVA DURUMU! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul vapur seferleri iptal mi? 8 Aralık hangi İstanbul vapur seferleri iptal edildi? DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title