Tokat'ta bir vatandaşın spor sevgisi sınır tanımıyor, antrenmanlarını taş kullanarak yapıyor.

Yurt dışında yaşayan ve memleketi Tokat'ta gelen Mustafa Toga, spora olan sevgisiyle dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde çevrede bulunan park ve bahçelere giden 43 yaşındaki Toga, günde yaklaşık 2 saat spor yapıyor. Toga, kaslarını geliştirmek için ağırlık olarak genelde taş kullanıyor. Gençlere örnek olmak için park ve bahçelerde spor yapan Toga, spor sayesinde 10 yıl daha genç durduğunu söyledi.

"Amaçlarımdan birisi de gençlere ilham olmak"

Spor yaparken gençlere örnek olmayı hedeflediğini belirten Mustafa Toga, "Spora merkım çocukluktan başladı. İlerleyen yaşlarda spor hoşuma gitmeye başladı. İşten çıktıktan sonra kafam yoğun oluyordu. İş sonrasında 1 saat koşmaya başlayınca rahatlamaya başladım. 2012 yılında İtalya'da 42 kilometrelik maraton da koştum. Benim sabah rutinim var. Öğle 12'ye kadar yemek yemem. Vaktim olursa dışarı çıkıyorum. Hava güzel olursa da saat 10 gibi spor yaparım. Dışarıda yapmamamın sebebi; ben yurt dışında spor merkezinde hava durumuna bağlı olarak içerde veya dışarda yaparım. Burada da o rutinimi bozmak istemedim. O yüzden sabah sporumu dışarda yapıyorum. Yıllardır spor yapıyorum. Spor yaparken kendi vücut ağırlığını da kullanabilirsin ancak kasların gelişimini istiyorsan biraz ağırlıkla çalışman gerekiyor. Bende sağda solda ne olursa onu kullanıyorum. Taş oluyor, bidonları kullanıyorum, bazen çocuk bile kullanıyorum. İnsanlar ilk başta şaşırıyor. Benim amaçlarımdan biriside gençlere ilham olmak. Ben 43 yaşındayım kime sorsan bana 30 yaşındasın diyor, o yüzden spor çok iyi bir şey gençlere de bu yüzden örnek olmak gerekiyor diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - TOKAT