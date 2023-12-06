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Tokat'ta bir çocuğun erken doğan buzağıyı biberonla beslemesi yürekleri ısıttı

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Tokat merkezde yaşayan 11 yaşındaki Arif Poyraz Ay, yeni doğan buzağıya bebek gibi bakıyor. Erken doğumla gözlerini açan buzağıyı evlerine alıp yorganlar saran babasını gören küçük Poyraz, biberona doldurduğu sütle buzağıyı besledi. O anlar, Poyraz'ın abisi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Poyraz ve buzağının o anları ise izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Tokat'ta bir çocuğun erken doğan buzağıyı biberonla beslediği görüntüler yürekleri ısıttı.

Tokat merkezde yaşayan 11 yaşındaki Arif Poyraz Ay, yeni doğan buzağıya bebek gibi bakıyor. Erken doğumla gözlerini açan buzağıyı evlerine alıp yorganlar saran babasını gören küçük Poyraz, biberona doldurduğu sütle buzağıyı besledi. O anlar, Poyraz'ın abisi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Poyraz ve buzağının o anları ise izleyenlerin yüreklerini ısıttı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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