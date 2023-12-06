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Tokat'ta bir çocuğun erken doğan buzağıyı biberonla beslemesi yürekleri ısıttı

6 Aralık 2023 12:54 Son Güncelleme: 12:56 Abone Ol

Tokat merkezde yaşayan 11 yaşındaki Arif Poyraz Ay, yeni doğan buzağıya bebek gibi bakıyor. Erken doğumla gözlerini açan buzağıyı evlerine alıp yorganlar saran babasını gören küçük Poyraz, biberona doldurduğu sütle buzağıyı besledi. O anlar, Poyraz'ın abisi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Poyraz ve buzağının o anları ise izleyenlerin yüreklerini ısıttı.