Tokat'ta Ayakkabı Tamirciliği Mesleği Tehlikede

Tokat'tın Niksar ilçesinde mesleğinin son temsilcilerinden olan Hilmi Alp, 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Hilmi Alp, 16 yaşında ustasının yanında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini 40 yıldır devam ettiriyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini ilk günkü heyecanla yapmaya devam eden Alp, mesleğini devredebileceği çırak bulamıyor. Kendisinin mesleğinin son ustalarından olduğunu ifade eden Alp, yeni zanaatkarların yetişmemesinden acı duyduğunu söyledi.

Kış geldi, ayakkabı tamirleri arttı

Vatandaşların tamir yerine yeni ayakkabı aldığını belirten ayakkabı tamircisi Hilmi Alp "40 yıldır bu işte çalışıyorum. İşlerimiz yoğun, tamirimiz çok. Kışın gelmesiyle birlikte tamirler tabi ki artıyor. Kar yağsa daha da çok oluyor. Havalar iyi gittiği sürece düşük oluyor. Yağış olunca işlerimiz daha iyi oluyor. Genellikle ayakkabı, bot, mes, bavul tamiri yapıyoruz. Babam çiftçiydi. İşi ustadan devraldım, devam ettiriyorum. Meslekte sonlardayız. Yeniden yetişen yok. Acı bir şey, yeniden zanaatkar yetişmiyor. Bizim mesleğimiz ölüyor. Vatandaş taban parasına ayakkabı alıyor fakat kullanışlı olmuyor. Vatandaş 1 ay giysem kardır diyor. Tamir ettirmiyorlar yenisini alıyorlar. Hayat şartları her geçen gün zorlaşıyor, tamirinde maliyeti artıyor" şeklinde konuştu. - TOKAT