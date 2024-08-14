Tokat'ta 24 yaşındaki genç, biriktirdiği parayı ihtiyaç sahiplerine teslim etti

Tokat'ta 24 yaşındaki Şinasi Ağıl, çırak olarak başladığı iş hayatında 3 yıl boyunca biriktirdiği 35 kilo ağırlığındaki, yaklaşık 7 bin 800 TL değerindeki parayı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere mahalle muhtarına teslim etti.

Tokat'ta 24 yaşındaki Şinasi Ağıl, 3 yıl önce bir iş yerinde çırak olarak çalışmaya başladığında, gelecekte kendi iş yerini açma hayaliyle küçük birikimlere başladı. İleride iş yeri sahibi olursa bu birikimleri işinin masraflarına harcama niyetiyle madeni para biriktirmeye başlayan Ağıl, zamanla bu birikimini farklı bir şekilde değerlendirme kararı aldı. İlk başlarda cam şişede madeni paralar biriktiren Ağıl, şişenin çabuk dolması ve kapağının kolay açılmasından dolayı daha güvenli bir kumbara arayışına girdi. Kendi tasarımı olan bir yöntemle klima gaz tüpüne para girecek kadar bir delik açarak bu tüpü kumbaraya dönüştürdü. Zamanla biriktirdiği miktar arttıkça, madeni paraların yanına kağıt paralar da ekleyen genç girişimci, 3 yılın sonunda 35 kilo ağırlığında ve yaklaşık 7 bin 800 TL değerinde para biriktirdi. Kendi işini kurup lastik dükkanı açan Şinasi Ağıl, işlerinin iyi gitmesi ve ekonomik durumunun yerinde olması nedeniyle bu paraya artık ihtiyacı kalmadığını düşündü. Kumbaranın dolduğunu görerek ispiral ile delik açan Ağıl, biriktirdiği parayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Altıyüzevler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran'a teslim etti.

"Klima gazı tüpünü kumbara yaparak 3 yılda 30 kiloyu geçen toplamda 7 bin 800 TL para biriktirdim"

3 yılda 35 kilo madeni ve kağıt para biriktirdiğini söyleyen Şinasi Ağıl, "Üç yıl önce bir yerde çırak olarak çalışırken ileride dükkanım olursa onun bir masrafında kullanırım diye bozuk para biriktirmeye başladım. Çık şükür dükkanımı açtım. Halimiz vaktimiz yerinde. Bu kumbaradaki paraya da ihtiyacım kalmadığı için ihtiyaç sahiplerine dağıtılsın diye mahalle muhtarına teslim etmeye karar verdim. İlk başta cam şişe içerisinde biriktirmeye başladım. Baktım doluyor ben de klima gaz tüpünü kestim ona biriktirmeye devam etti. 3 yılda 30 kiloyu geçen toplamda da 7 bin 800 TL civarında para biriktirdim. Eski demir veya cam kumbaraların açılması kolay. Nefis sahip çıkamıyoruz. Açılması daha zor bir kumbara olsun ki hem açamayalım uğraş gerektirsin ki elimiz ona gitmesin diye böyle bir demir kumbara tercih ettim" dedi.

"İnşallah güzel yerlere ulaştıracağız"

Altıyüzevler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran ise "Şinasi'nin bu düşüncesi çok büyük bir özveri ve davranış. Mahallede de esnaf arkadaşım olduğun için böyle bir birikim yaptığını biliyorum. Biz de bunu inşallah güzel kişilere ulaştıracağız" diye konuştu. - TOKAT