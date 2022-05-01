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Tokat'ta 1 Mayıs kutlamaları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tokat'ta 1 Mayıs kutlamaları

Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılanlar halay çekerek eğlendi.

Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılanlar halay çekerek eğlendi.

Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Namık Kemal Ortaokulu önünden yürüyüşle başladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi altında Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda yürüyüş yapan sendika üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı. Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yer aldığı kutlamalara katılanlar halay çekti. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hizb-i İslami Partisi, Cumhuriyet Meydanı, 1 Mayıs, Tokat, Yerel, Haberler

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