Tokat şehidini uğurladı Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök, kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurladı. Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök, kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurladı. Tokat Hava Limanında karşılanan şehidin cenazesi Erbaa ilçe merkezine getirildi. Öğle namazını müteakiben Erbaa merkez caminde kılınan cenaze namazına şehidin babası Zülfü Gök, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Sosyal, Milletvekilleri başta olmak üzere sevenleri ve yakınları katıldı. İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kılındırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Tosunlar köyü mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılan yüzlerce kişi tekbirler getirip dualar etti. Şehidin nişanlısı Kübra Özyurt düğünlerini göremediği eşinin tabutuna son kez sarılıp gözyaşları döktü. Şehit Gök'ün 23 Temmuz'da izne ayrılarak Ağustos ayının başında evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. - TOKAT İhlas Haber Ajansı / Yerel Tokat Yerel Haberler

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