Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen deprem Yozgat'ı da etkiledi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Yozgat'ın Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerine bağlı yaklaşık 30 köyde hasara neden oldu.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Yozgat'ı da etkiledi. İlk belirlemelere göre Yozgat'ta depremde yaralanan ya da ölen olmazken, Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerine bağlı yaklaşık 30 köyde 147 ev, 15 ahır ve 5 camide hasar oluştu. Kadışehri ilçesi Yelten köyünde meydana gelen hasar ise depremin boyutunu gözler önüne serdi. Köy camisi başta olmak üzere birçok evde hasar oluştu. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - YOZGAT