Tokat haberleri | Tokat'ta korkutan yangın Tokat yerel haberi... Tokat'ta korkutan yangın Tokat'ta 3 katlı evin çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Tokat'ta korkutan yangın TOKAT - Tokat'ta 3 katlı evin çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre yangın; Devegörmez mahallesinde Hüseyin Coruş'a ait binada çıktı. Yoğun dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Bina sakinleri yangını korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ile ilgili inceleme başlatılırken maddi hasarla atlatılan yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Yerel İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez İtfaiye Tokat Yerel Haberler

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