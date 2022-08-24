Tokat haberleri | Bilecik'te 'Dolu' uyarısı sonrası otopark ve kapalı pazar alanında araç yoğunluğu yaşandı

Kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından Bilecik'te kapalı otoparkta yer kalmazken, araçlarının doludan etkilenmesini önlemek isteyen vatandaşlar tüm önlemleri aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından (AFAD) aralarında Bilecik'in de bulunduğu 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Bunun ardından dolu yağışı ihtimaline karşı Bilecik'te yaşayan vatandaşlar alışveriş merkezi ile çarşı içinde bulunan kapalı otoparka akın etti. Burada yer bulamayanlar Hürriyet Mahallesinde yer alan kapalı pazar alanına gittiler. Araçlarını buraya parkeden vatandaşlar iş yerlerine buradan gittiler. Evlerinin önünde park yapan bazı sürücüler ise araçların üzerine battaniyeler örterek önlem almaya çalıştılar. - BİLECİK