Tokat haberleri | Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar Pazar Esnafını Ziyaret Etti

Tokat yerel haberi: Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri’ni ziyaret etti. Yaşar ziyaretinde, pazarcı esnafına hayırlı işler dileyerek esnafın talep ve önerilerini dinledi, alışveriş yapan yurttaşlarla sohbet etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Yaşar ziyaretinde, pazarcı esnafına hayırlı işler dileyerek esnafın talep ve önerilerini dinledi, alışveriş yapan yurttaşlarla sohbet etti.

Küçük esnafın ülkenin lokomotifi olduğunu dile getiren Yaşar, şunları söyledi:

"Ülkede en büyük istihdamı küçük esnaf oluşturuyor. Küçük esnafımıza sahip çıkmak bizlerin asli görevidir. Belediye bir hizmet kurumudur. Sık sık halkımızı ve siz esnaflarımızı ziyaret edip, dertlerini dinleyip; anında çözüm üretiyoruz. Yenimahalle halkı her şeyin en iyisini hak ediyor. İlçemizde yürüttüğümüz çalışmalarımızı halkımızın öncelikli ihtiyaçlarına göre belirliyoruz. Vatandaşlarımızla el ele verip, bu şehri güzelleştiriyor, sorunlarını çözüyoruz. Bu gün de bu amaç doğrultusunda pazarcı esnaflarımızın arasındayız. Vatandaşlarımızla ve siz esnaflarımızla birlikte el ele vererek tüm eksiklikleri gidereceğiz."