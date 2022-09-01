Tokat haber... Yağmur pazar esnafını hazırlıksız yakaladı
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Tokat haberler... Yağmur pazar esnafını hazırlıksız yakaladı Muğla Menteşe'de Perşembe günleri kurulan halk pazarına gelen vatandaşlar ve pazarcılar yağmura hazırlıksız yakalandı.
Yağmur pazar esnafını hazırlıksız yakaladı
MUĞLA - Muğla Menteşe'de Perşembe günleri kurulan halk pazarına gelen vatandaşlar ve pazarcılar yağmura hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün öğleden sonra yağış uyarısında bulunduğu Muğla'nın Menteşe ilçesinde aniden kapanan hava ardından şiddetli rüzgar ve sağanak yağışa dönüştü. Halk pazarının kurulduğu ilçede yağmura hazırlıksız yakalanan işletmeler ve pazarcılar, eşyalarını kurtarma derdine düştü.
Kısa süreyi yağın ardından günlük yaşam tekrar normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Yerel