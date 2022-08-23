Tokat haber: Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'nde Yıkım Çalışmaları Sürüyor

Tokat habere göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri’nin yıkımı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'nin yıkımı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'nin yıkımı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'nin yıkımı ile ilgili işe başlama tarihi 9 Ağustos 2022 tarihinde olup, sözleşmeye göre 30 günlük iş günü süresi ile 20 Eylül 2022 tarihinde bitirilmesi gerekmektedir. 23 Ağustos 2022 tarihine kadar uzay çatının yaklaşık yüzde 70'i indirilmiş olup, kesilerek parçalara ayırma işlemi devam etmektedir. 19 Ağustos 2022 tarihinden itibaren uzay çatı elemanları, hal kantarında tartılarak eski özel idare sahasına araçlarla bir işçimiz nezaretinde nakledilmeye başlanarak, 23 Ağustos 2022 tarihinde kadar toplam 47,76 ton uzay çatı elemanı nakledilmiştir. Uzay çatının sökülerek naklinden ve diğer demir hurda elemanların naklinden sonra yan duvarlar sökülecek; daha sonra güvenlik çiti ile saha çevrildikten sonra betonarme kısmın kırılması işlemi planlanmaktadır. Kurtuluş Pazar Yeri alanında çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir."