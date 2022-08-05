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Tokat haber! Kapalı pazar yıkanarak temizlendi

Tokat haber! Kapalı pazar yıkanarak temizlendi

Tokat haberi... Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde düzenli olarak devam eden temizlik çalışmaları dahilinde kapalı pazarda periyodik aralıklarla temizleniyor.

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Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde düzenli olarak devam eden temizlik çalışmaları dahilinde kapalı pazarda periyodik aralıklarla temizleniyor.

Bozüyüklüler tarafından yoğun olarak kullanılan ve haftada 2 gün hizmet veren kapalı pazarda vatandaşların gıdaya ulaşımında hijyenik bir ortam sağlamak amacıyla mazgal temizliği ile iç ve dış temizliği düzenli olarak yapılıyor. Pazar içerisinde tezgahlar kaldırılarak mazgallar temizleniyor, süpürge aracı ile süpürge yapılıyor ve deterjan ile köpürtülerek yıkanan pazarda vatandaşların alışverişlerini hijyenik bir ortamda yapmaları sağlanıyor. Haftalık olarak yapılan genel temizliklerin yanı sıra kapalı pazardaki ekipler pazarın açık olduğu günlerde de rutin çevre temizliklerini sürdürüyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir tarafındaki çalışmalarını temiz bir çevre için 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdürüyor. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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