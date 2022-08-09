Tokat haber | Eyüpsultan Belediyesi, Alibeyköy'de kapalı pazar yeri için düzenleme çalışmalarına başladı

Eyüpsultan Belediyesi, Alibeyköy'de kapalı pazar yeri için düzenleme çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Deniz Köken, "Söz verdiğimiz projelerimizden biri olan Alibeyköy Kapalı Pazar Yeri'nde çalışmalarımıza başladık. Hem vatandaşların hem de pazar esnafının rahatı için pazarın bulunduğu alanda geniş kapasiteli bir otopark, çocuk oyun alanı ve tuvalet gibi bölümlerde olacak" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi, Alibeyköy'de kapalı pazar yeri için düzenleme çalışmalarına başladı. Konuya ilişkin konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Hızlı bir çalışmayla bitirmek istiyoruz. Komşularımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalar tamamlanana kadar Alibeyköy Semt Pazarı, geçici olarak Vardar Bulvarı üzerinde bulunan Sayar Yapı Market'in arka tarafındaki otopark içerisinde, semt pazarının eskiden kurulduğu alana kurulacak" diye konuştu.

Öte yandan, çalışmalar tamamlandığında semt pazarı 4 bin 165 metrekarelik alanda kurulacak ve 500 pazar tahtası kapasitesine sahip olacak. Pazar yerine toplamda 129 araç kapasiteli bir de otopark yapılacak. Yenileme projesi kapsamında pazar yerinin mevcut durumu değerlendirilerek çevresindeki yeşil doku güçlendirilecek, bu sayede semt pazarına 2 bin 100 metrekarelik yeşil bir çevre kazandırılmış olacak. Kapalı pazar yeri alanında ayrıca idari ofis, teknik alan, bay - bayan tuvaletleri, Balkan Çarşısı ve çocuk oyun alanı gibi bölümler de yapılacak. - İSTANBUL