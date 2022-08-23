İzmir haber! Bayraklı Doğançay Pazaryeri'nde Sona Gelindi

İzmir Bayraklı Belediyesi, Doğançay Pazaryeri'nin yapımında son aşamaya geldi. 600 metrekarelik yeni ve modern pazaryerinin kısa sürede hizmete sunacaklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Söz verdik yapıyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Doğançay Mahallesi'nin önemli ihtiyaçlarından olan yeni pazaryeri ile ilgili çalışmalarında sona geldi. 600 metrekarelik alan üzerine kurulan pazar yeri üstü kapalı olarak inşa edildi. Köylüler tarafından üretilen organik ürünlerin satışının da yapılacağı pazaryeri kısa sürede hizmete açılacak. Proje tamamlanınca, mahalle modern bir alışveriş mekanı kazanmış olacak. Doğançay Pazar Yeri, Bayraklı'nın 11'inci kapalı pazar alanı olacak.

"YEREL ÜRETİCİ DESTEKLENECEK"

Çalışmaları yerinde inceleyerek bürokratlarından bilgi alan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Doğançay'da yaşayan vatandaşlarımızın pazar yeri için yoğun talebi vardı. Söz verdik, sözümüzü yerine getiriyoruz. Kısa zamanda hizmete açmak istiyoruz. Doğançay'da üretilen organik ürünlerin de satışının yapılacağı, modern bir alışveriş mekanı olacak. Böylece yerel üretimi de destekleyeceğiz. Satış alanı ve çevre düzenlemesiyle Doğançay'a yakışır bir pazar yeri kazandırmış olacağız" dedi.