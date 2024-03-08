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Tokat Gönüllü Turizm Elçileri, Kadınlara Mini Konser Verdi

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Tokat Gönüllü Turizm Elçileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tarihi Hıdırlık Köprüsü üzerinde yürüyen kadınlara mini konser düzenledi. Etkinlik kapsamında, gönüllüler kadınlara şeker ve kolonya ikramında bulunarak günlerini kutladı. Ayrıca, müzisyen Sefa Zığarlı da etkinliğe klarnet performansıyla renk kattı.

Tokat Gönüllü Turizm Elçileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tarihi Hıdırlık Köprüsü üzerinde yürüyen kadınlara mini konser düzenledi.

Tokat Gönüllü Turizm Elçileri üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı. Kadınları anlamak ve onlara destek olmak adına bir araya gelen gönüllüler, Tokat'ın kaldırımlarında ve Tarihi Hıdırlık Köprüsü üzerinde yürüyen kadınlara sıcak bir jestte bulundu. Etkinlik kapsamında, gönüllüler kadınlara şeker ve kolonya ikramında bulunarak günlerini kutladı. Ayrıca, müzisyen Sefa Zığarlı da etkinliğe klarnet performansıyla renk kattı.

Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Başkanı Fatma Esin Tuna, etkinlikte yaptığı konuşmada kadınların başaramayacakları hiçbir şey olmadığını vurgulayarak, "Tek ihtiyaçları cesaret. Kadınlar, lütfen çocuklarınızı, kızlarınızı okutun, sosyal ve iş hayatına katılsınlar. Eğitimle tüm engelleri aşarlar" dedi.

Tokat Gönüllü Turizm Elçileri'nin bu anlamlı etkinliği, kadınların önemini vurgulamanın yanı sıra toplumda eşitlik ve adalet duygusunu pekiştirmeye yönelik bir adım olarak nitelendirildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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