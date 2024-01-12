Tokat Belediye Meclis Üyesi Şadi İşeri Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tokat Belediye Meclis Üyesi Şadi İşeri'yi kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurladı,

Ak Parti Belediye Meclis Üyesi iş insanı Şadi İşeri, ciğerlerine pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybetti. Ali Paşa Caminde kılınan cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Tokat Belediyesi AK Parti Meclis üyesi iş insanı Şadi İşeri, dün akşam göğüs sıkışması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan İşeri'nin kalbi durdu. Doktorların yaptığı müdahale ile yeniden hayata döndürülen İşeri, gece 02: 00 sıralarında ciğerine pıhtı atması sebebiyle hayatını kaybetti. Bir takım incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, vefat eden Tokat Belediye Meclis Üyesi Şadi İşeri'nin Alim Paşa Cami'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Namazın ardından İşeri'nin naaşı defnedilmek üzere Erenler Mezarlığına götürüldü.

Şadi İşeri'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. - TOKAT