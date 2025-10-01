TÖHOB yönetimi Aydın'da toplandı

Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) olağan yönetim kurulu toplantısı Aydın'da yapıldı. Aydın Şoförler Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda halk otobüsü şoförlerinin en büyük sıkıntısının adil olmayan ücretsiz taşımalar olduğu belirtildi. TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, "Şehrin en lükse semtinde yaşayan 65 yaşın üzerindeki fabrikatörü ücretsiz taşıyor, fabrikatörün villasına hizmete gelen temizlikçiden, tamire gelen işçiden ücret alıyoruz. Bu durumun adil hale getirilmesini bekliyoruz" dedi.

Aydın ziyareti ve toplantı programı kapsamında Vali Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Adnan Erdoğan'ı makamında ziyaret eden TÖHOB heyeti, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi sundu.

Toplantı ve ziyaret programının oldukça verimli geçtiğini belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, TÖHÖB heyetini Aydın'da misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirterek kendilerini kabul eden Vali Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Adnan Erdoğan'a teşekkür etti.

"15 milyon kişi ücretsiz taşıma hakkına sahip"

Türkiye'de eşi benzeri dünyada başka bir ülkede görülmeyen ücretsiz taşıma sistemi olduğunu belirten TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, "Şu anda ülke genelinde 9 milyon 700 bin kişi 65 yaş üstü, 4 milyon 400 bin kişisi ise yüzde 40 ve üzeri engelli raporuna sahip olmak üzere 15 milyon kişi, özel halk otobüsleri ile ücretsiz seyahat hakkına sahip. Bu uygulamanın adil hale getirilmesini bekliyoruz" dedi.

Soydaş, "Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınlarının başımızın üzerinde yeri var. Bunlara karşı ne kadar fedakarlık yapsak azdır. Ancak sistem o hale geldi ki; Bugün ülkemizde 65 yaş üzerinde kim varsa fabrikatöründen süper emeklisine, gayrimenkul zengininden işadamına kadar herkes özel halk otobüslerinden ücretsiz faydalanıyor. Oysa Türkiye'de bizden başka hiçbir özel kurumun böylesine ücretsiz bir hizmeti yok. İlgili Bakanlığın buna karşın ödediği aylık ücret ise sadece 2 günlük taşımanın karşılığına tekabül ediyor. Bunun yanında bugün ülkemizde yüzde 40 ve üzeri engelli raporuna sahip herkes de ücretsiz taşınma hakkına sahip. Hasta ve engelli ayrımı kesinlikle yapılmalıdır. Yaşlılarımız ve engellilerimiz bizim de kıymetlilerimiz ancak tüm giderlerini yolculuk gelirleriyle karşılamak zorunda olan esnaflarımıza bu kadar yük bindirilmemeli. Bizim burada talebimiz şu; Şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları başta olmak üzere 1980'li yıllardan 2014 yılına kadar yasa gereği ücretsiz taşıdıklarımızı taşıyalım. 2014 yılından sonra bu sisteme gelir düzeyi bakılmaksızın 65 yaş üzeri herkes eklenince şu anda 85 milyon nüfusa sahip ülkemizde 15 milyon kişiyi ücretsiz taşımak zorundayız. Bu nedenle ilgili yasanın ihtiyaç sahiplerini kapsayacak şekilde düzenlenmesini bekliyoruz. Mevcut durumda 65 yaşın üzerindeki işadamını da, ihtiyaç sahibi olmayanı da ücretsiz taşımak zorundayız. İhtiyaç sahibi yaşlımızı taşıyalım, ancak geliri otobüsün gelirinden kat kat fazla olan zenginleri 65 yaşın üstünde olduğu için taşımak zorunda kalmamızı adil bulmuyoruz" dedi.

Bunun dışında şoför esnafının en büyük sıkıntılarından birinin de 2026 yılında uygulanmaya başlayacağı belirtilen basit usul vergilendirme sisteminden gerçek usul vergilendirme sistemine geçiş olduğunu kaydeden Başkan Soydaş, bu uygulamanın da sektörde ciddi sıkıntılara neden olacağını belirterek, "Sektöre ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerini kapsayan dosyalarımızı TŞOF Genel Başkanımızla birlikte hazırladık. Eğer tüm şoför esnafı gerçek usul vergiye tabi tutulursa bu ciddi bir sıkıntıya neden olur. Uygulamanın ertelenerek hasılat esaslı vergilendirme sisteminin alt yapısının oluşturulması için zaman verilmesini talep ediyoruz. Bunun yanında; Ticari araçları ilgilendiren 'Mülkiyet Kanunu' hakkında yapılacak düzenlemede mevcut ticari araçların haklarının korunmasını talep ediyoruz" dedi.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya TÖHOB Başkanı ve aynı zamanda TŞOF Yönetim Kurulu üyesi olan Ercan Soydaş, TÖHOB Başkan Yardımcısı ve Okan Yalçın, Efeler Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Nahit Atan ve davetliler katıldı. - AYDIN