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TOGG Sakarya'da görücüye çıkıyor

TOGG Sakarya'da görücüye çıkıyor

Yerel Haberler

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yerli otomobil TOGG'un 10 Mayıs Çarşamba günü Demokrasi Meydanı'nda sergilenmeye başlayacağını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yerli otomobil Togg'un 10 Mayıs Çarşamba günü Demokrasi Meydanı'nda sergilenmeye başlayacağını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, mayıs ayı olağan meclis toplantısında yerli otomobil Togg'un 10 Mayıs'tan itibaren Demokrasi Meydanı'nda olacağının haberini paylaştı. Yüce, aracı pazar günü teslim aldıklarını ve yakında Sakarya sokaklarında TOGG ile dolaşarak, meydanda tüm teferruatıyla sergileyeceklerini belirtti. Vatandaşların aracı tüm detaylarıyla inceleyebileceğini ifade eden Yüce, "Şehrimizde bir TOGG sevdası var elbette. Biz vatandaşımızın heyecanlı olduğunu gördük ve hemen Maliye Bakanımızı aradık. Şehrimize giriş yapsın, herkes görsün istedik. Pazar günü itibariyle aracı teslim aldık ve Çarşamba günü inşallah 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getiriyoruz. Tarihi günü birlikte yaşayacağız ve yılların özlemi inşallah sona erecek. Tüm vatandaşlarımız detaylıca inceleyebilecek" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Demokrasi Sakarya TOGG Yerel Haberler

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