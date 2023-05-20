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Togg Niğdelilerle buluştu

Togg Niğdelilerle buluştu

Yerel Haberler

Niğde Belediyesi makam aracı olarak kullanılacak olan 'Kapadokya' rengindeki yerli ve milli otomobil Togg, Niğde'ye geldi.

Niğde Belediyesi makam aracı olarak kullanılacak olan 'Kapadokya' rengindeki yerli ve milli otomobil Togg, Niğde'ye geldi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Togg makam aracıyla şehir turu attıktan sonra otomobil, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu. Meydanda aracı inceleyen vatandaşlar aracı inceleyerek fotoğraf çekindi.

Bazı vatandaşlar Togg almak için kayıt yaptırdığını söyledi. - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Niğde Belediyesi Niğde TOGG Yerel Haberler

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