TOGG Nazilli'de miting havası estirdi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X'un Nazilli'de sergileneceği duyan binlerce kişi Belediye Meydanı'na akın etti.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG Aydın'ın Nazilli ilçesinde sergilendi. Nazilli İlçe Stadyumu'ndan Belediye Meydanı'na hareket eden aracı görmek isteyen binlerce kişi saatler öncesinden sokaklara akın etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan otomobil, Belediye Meydanı'nın ardından İstasyon Meydanı ve Hürriyet Caddesi'nde Nazillililerle buluştu.

Bu gurura ortak olmaktan büyük şeref duyduğunu dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin otomobili TOGG ile elektrikli araç teknolojisinde yerimizi aldık. Mutluyuz, gururluyuz, şeref doluyuz. Hemşehrilerimiz de büyük teveccüh göstererek meydanları doldurdular. Teşrif eden herkese tek tek teşekkür ediyorum. Büyük organizasyonlarla, reklamlarla dolduramadıkları meydanları icraatlarımızla doldurmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN