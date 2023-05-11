Togg Manisa'da ilgi odağı oldu

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli ilk otomobili Togg, Manisa'ya özel 45 MNS 45 plakası ile Manisa Cumhuriyet Meydanında vatandaşların beğenisine sunuldu. Gemlik mavisi olan Togg T10X modelini incelemek ve görüntülemek için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlar arabayı çok beğendiklerini belirtti. Vatandaşlar ilk kez gördükleri Togg ile hatıra fotoğrafı çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.

Gemlik mavisi olan Togg'un T10X modeli Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Cumhuriyet Meydanında vatandaşların beğenisine sunuldu. Yerli otomobilin tüm detaylarını inceleyen Manisalılar, Cumhuriyet Meydanında yoğunluk oluştururken arabayı yakından inceleyen vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür ederken, 'Togg nerede' diye soranlara da 'Togg işte burada Manisa'da' yanıtını verdi.

Arabayı çok beğendiğini ifade eden Hüseyin Demir isimli vatandaş, "Allah razı olsun. Mükemmel bir araba. Fiyatı da muadillerine göre çok iyi" derken, arabayı inceleyerek çok beğendiğini anlatan esnaf Aydın Uyanık, "Elhamdülillah çok beğendim. Rabbim daim etsin. Daha iyilerini milletimize nasip etsin. Seviniyoruz, gururlanıyoruz. Rabbim Reisimizden de razı olsun. İnşallah daha iyileri olacak. Çok güzel araba" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte arabayı incelemeye gelen Solmaz Aydın, "Çok güzel araba. Milli en azından kendi yapımımız. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Her konuda bizleri sevindirdiği gibi araba konusunda da bizleri sevindirdi. Allah ona hayırlı uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin inşallah" ifadelerini kullanırken, oldukça heyecanlanan Arif Çakır isimli vatandaş şunları söyledi: "Gördüm içim bambaşka bir şey oldu. Ülkemizin gururu. Diyorlardı ki Togg nerede? Fabrika nerede? işte, bak Togg burada, Manisa'da. Allah'a şükür her şeyi yapıyoruz. Daha ne yapacağız. Seviniyoruz, mutluyuz, ülkemiz için gurur kaynağı bu."

Meydanda sergilenen otomobili Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Ak Partililer ve çok sayıda vatandaş inceledi. - MANİSA