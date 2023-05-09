Togg Kilis'te ilgi odağı oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda görücüye çıktı.

AK Parti Kilis İl Başkanı Metin Karakuş ve milletvekili adayları, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u Kilis'e getirerek Cumhuriyet Meydanı'nda sergiledi. AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal, Fazıl Arısoy ve partililerle şehir turu atıp Cumhuriyet Meydanı'na geldi. "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobili inceleyen Kilisliler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar, "Allah milletimize devletimize hayırlı uğurlu eylesin. Bu arabayı yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

"Çok mutluyuz çok gururluyuz"

Görücüye çıkan Togg ile hatıra fotoğrafı çeken bir başka vatandaş, "Yerli otomobil çok iyi, çok gururluyum. Böyle bir ülkem olduğu için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Togg tanıtım programına, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da katıldı. - KİLİS