Togg, Eyüpsultan'a çok yakıştı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken makam aracı olarak kullanacağı Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim alarak ilçede tur attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde üretilen Togg'lar, tüm Türkiye'de sergilenmeye ve kullanılmaya başlandı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de, makam aracı olarak kullanacağı Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u teslim aldı. Başkan Deniz Köken, Togg'un Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejinden ilham alan "Kapadokya" rengine sahip, 34 ES 1071 plakalı aracını Eyüpsultan Belediye Başkanlık Binası'ndan Kemerbugaz'a kadar sürdü. Togg'u sürmenin keyifli olduğunu söyleyen Başkan Deniz Köken, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonerliğinde ülkemize kazandırılan, yerli ve milli otomobilimiz Togg, tüm milletimize hayırlı olsun" dedi. Türkiye Yüzyılı'nın gururu yerli ve milli otomobili Togg'a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, bol bol fotoğraf ve video çekti. - İSTANBUL