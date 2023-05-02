TOGG Eskişehir'de ilgi odağı olmaya devam ediyor

Türkiye'de üretilen yerli ve milli Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Eskişehir'de 2 Eylül Caddesi'nde vatandaşların ilgi odağı oldu.

Türkiye'de üretilen yerli ve milli Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ( Togg ), Eskişehir'de 2 Eylül Caddesi'nde vatandaşların ilgi odağı oldu.

Türkiye'de üretilen elektrikli otomobil Togg, Eskişehir'in çeşitli noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İki Eylül Caddesi'nde Esnaf Sarayı Alışveriş Merkezi önünde sergilenen Togg T10X model elektrikli araca vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Yoldan geçen vatandaşlar araca yaklaşıp detaylı bir şekilde inceleme fırsatı yakaladı. Bazı vatandaşlar da Togg'u fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi. Minik bir çocuğun ise Togg önünde hatıra fotoğrafı çektirmesi görenleri gülümsetti. - ESKİŞEHİR