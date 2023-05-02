Üye Girişi
Haberi Paylaş
TOGG Eskişehir'de ilgi odağı olmaya devam ediyor

TOGG Eskişehir'de ilgi odağı olmaya devam ediyor

Yerel Haberler

Türkiye'de üretilen yerli ve milli Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Eskişehir'de 2 Eylül Caddesi'nde vatandaşların ilgi odağı oldu.

Türkiye'de üretilen yerli ve milli Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ( Togg ), Eskişehir'de 2 Eylül Caddesi'nde vatandaşların ilgi odağı oldu.

Türkiye'de üretilen elektrikli otomobil Togg, Eskişehir'in çeşitli noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İki Eylül Caddesi'nde Esnaf Sarayı Alışveriş Merkezi önünde sergilenen Togg T10X model elektrikli araca vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Yoldan geçen vatandaşlar araca yaklaşıp detaylı bir şekilde inceleme fırsatı yakaladı. Bazı vatandaşlar da Togg'u fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi. Minik bir çocuğun ise Togg önünde hatıra fotoğrafı çektirmesi görenleri gülümsetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Türkiye Eylül TOGG Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title