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TOGG Afyonkarahisar sokaklarında

Yerel Haberler

TOGG Afyonkarahisar sokaklarında

Türkiye'nin otomobili TOGG Afyonkarahisar'ın tarihi sokakları Karahisar Kalesi eteklerine reklam çekimleri için getirilirken vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı.

Türkiye'nin otomobili TOGG Afyonkarahisar'ın tarihi sokakları Karahisar Kalesi eteklerine reklam çekimleri için getirilirken vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG Afyonkarahisar'da adeta coşkuyla karşılandı. Kent meydanına getirilen ve buraya indirilen TOGG yaklaşık 10 dakika meydanda kalırken, daha sonra reklam çekimleri için kentin tarihi sokaklarına götürüldü. Özellikle gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan TOGG'u görenler cep telefonları ile fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Türkiye TOGG Yerel Haberler

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