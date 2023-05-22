TOGG'a vatandaşların büyük ilgisi

Adıyaman Belediyesinin aldığı TOGG otomobili gören vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.

Yaklaşık 15 gün önce Adıyaman Belediyesi tarafından alınan 02 ADB 001 plakalı yerli ve milli TOGG otomobiline vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Adıyaman Belediyesi tarafından alınan TOGG otomobil, kente ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

Belediye önüne park edilen TOGG otomobili gören vatandaşlar fotoğraf çektirebilmek için sıraya giriyor.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'u gören vatandaşların heyecanları vesevinçleri gözlerine yansıyor. - ADIYAMAN