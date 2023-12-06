TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 9. sınıfında eğitim gören makine bölümü öğrencileri, NG Makine fabrikasını ziyaret etti. Ziyaret, öğrencilerin sanayi alanında pratik bilgi edinme ve işleyişi yerinde gözlemleme fırsatını yakaladıkları özel bir etkinlik oldu.

TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri NG Makine Fabrikasını Ziyaret Etti

TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 9. sınıfında eğitim gören makine bölümü öğrencileri, NG Makine fabrikasını ziyaret etti. Ziyaret, öğrencilerin sanayi alanında pratik bilgi edinme ve işleyişi yerinde gözlemleme fırsatını yakaladıkları özel bir etkinlik oldu.

Ziyaret sırasında öğrencilere, fabrikanın teknik personelleri eşlik etti ve öğrencilere makinaların işleyişini ve kullanım alanlarını detaylı bir şekilde anlattı. Öğrenciler, üretim hatları boyunca dolaşarak farklı makine türlerini yakından inceleme fırsatı buldular. Teknik personeller, öğrencilere her bir makinenin fonksiyonunu, çalışma prensibini ve nasıl kullanıldığını adım adım göstererek interaktif bir öğrenme ortamı oluşturdu.

NG Makine'nin üretim sahasında gezinirken öğrenciler, endüstriyel işleyişi ve üretimin nasıl yapıldığı konusunda görsel bir deneyim yaşadılar. Ayrıca, fabrikanın farklı bölümlerini dolaşarak, üretim süreçlerinin nasıl organize edildiği hakkında bilgi edindiler.

TOBB Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, NG Makine fabrikası ziyaretiyle teorik bilgilerini pratik uygulamalarla birleştirme şansını yakaladılar. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin sektördeki gelişmeleri yakından takip etmelerine ve mesleklerine dair daha donanımlı bir şekilde ilerlemelerine imkan tanıyor. - KÜTAHYA