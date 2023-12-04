TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gökçe Ülkü Altay oldu

TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olarak seçilen Tuğba Özcan'ın görevlerinin sonlandırılması sonucu Gökçe Ülkü Altay yeni başkan oldu. Altay, kadın istihdamı ve kadın girişimcilerin ekonomide daha fazla yer alması için çalışacaklarını belirtti.

DÜZCE(İHA) – TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gökçe Ülkü Altay olarak belirlendi.

TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olarak seçilen Tuğba Özcan'ın şirket görevlerinin sonlandırılması sonucu tüzük gereği KGK'daki başkanlık görevinden de çekilmiş oldu. 1 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen İcra Kurulu toplantısında ise TOBB Düzce KGK'nın yeni başkanı Gökçe Ülkü Altay oldu.

Toplantı sonrası görüşlerini dile getiren Altay, 2023-2027 döneminde Kadın Girişimciler Kurulu'nda başkan olarak görev yapacak olmanın ciddi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Gökçe Ülkü Altay, kadınların ekonomiye dahil olması konusunda önemli çalışmaları olan Kadın Girişimciler Kurulu'nun bu önemli misyonun farkında olduklarını belirterek, yeni dönemde kadın istihdamı ve kadın girişimcilerin ekonomide daha fazla yer alması için hep birlikte çalışacaklarını da sözlerine ekledi. - DÜZCE