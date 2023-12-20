Üye Girişi
Haberler

TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ferit Mutlu Batı Karadeniz Bölge Başkanı Seçildi

Güncelleme:
Abone Ol

TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ferit Mutlu, Batı Karadeniz Bölge Başkanı olarak seçildi. Ferit Mutlu, genç girişimciliği teşvik etmek ve projelerde aktif rol almak için çalışacaklarını belirtti.

TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ferit Mutlu, 20 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen TOBB Genç Girişimciler Kurulları Bölge seçimlerinde Batı Karadeniz Bölge Başkanı olarak seçildi.

Batı Karadeniz Bölgesi'ni en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını söyleyen Ferit Mutlu, "TOBB çatısı altında genç girişimciliğin önünü açmak, gençleri girişimciliğe teşvik etmek ve gençler için yapılacak olan projelerde aktif rol alabilmek adına çıkmış olduğumuz bu yolculukta başta Genç Girişimciler Kurulumuza, seçildiğimiz andan itibaren bizlerden desteklerini esirgemeyen Başkanımız Erdoğan Bıyık'a, yönetim kurulu ve meclisimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batı Karadeniz Aralık Düzce Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler! Kayserispor - FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Cumhurbaşkanlığı Müzik, Edebiyat ve Bilim ödülünü kim aldı? SON DURUM | 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? SON DAKİKA 2023 21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim? Maki bitki örtüsü nedir? Maki bitki örtüsü özellikleri neler? Asgari ücret 3. toplantısı (son toplantı) ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak 2024 SON DAKİKA!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title