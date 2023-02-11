TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve STK başkanları deprem bölgesinde

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivil Toplum Örgütü (STK) Başkanları ile birlikte deprem bölgesini ziyaret ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivil Toplum Örgütü (STK) Başkanları ile birlikte deprem bölgesini ziyaret ediyor.

Hisarcıklıoğlu'na HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye KAMU-SEN Başkanı Önder Kahveci, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda-Borsa Başkanları eşlik etti.

Hisarcıklıoğlu, acı haberi aldıkları ilk andan itibaren harekete geçtiklerini ifade ederken, en temel ve acil ihtiyaç malzemelerini bölgeye hızla sevk etmeye devam ettiklerinin altını çizdi. Cumhuriyet tarihinin en ağır ve acı felaketlerinden birisiyle karşı karşıya kalındığını belirten TOBB Başkanı, "Bu zor günlerden dayanışma ve yardımlaşma ile çıkabiliriz. Türk iş dünyası olarak yapabileceğimiz ne varsa, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Deprem bölgesindeki incelemelerine Osmaniye'den başlayacak olan Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler pek çok noktaya ulaşarak incelemelerde bulunacak. - ANKARA