TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bayramlar, kardeşlik ve dostluğun büyüdüğü ortak sevinç günleridir" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bayramların kardeşlik ve dostluk duyguları ile anlam kazanan, dayanışmanın arttığı ortak sevinç günleri olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Hepimiz, aydınlık bir gelecek, umut dolu, kardeşçe bir yaşam istiyoruz. Kurban Bayramımızın bunlara ilişkin inancımızı ve umudumuzu güçlendirmesini diliyor, milletimizin ve İslam aleminin bayramını en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İnsana yakışan dürüstçe yaşamak ve kardeşinin elini samimiyetle tutabilmektir. Bayramların özünde umutların tazelenmesi, küslüklere son verilmesi, sevgiyi, dostluğu paylaşmak yer alır. İnanıyorum ki bu özü hayatımızdan çıkartmazsak, dünya daha yaşanır, daha anlamlı bir hale gelecektir. Bu inançla Türk iş dünyası adına Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa huzur ve saadet getirmesini diliyorum." - ANKARA