TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan, Başkan Sağel'e Sürpriz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan, Başkan Sağel'e Sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan, Başkan Sağel'e Sürpriz

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel'e doğum günü sürprizi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi.

ANKARA (İHA) - Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel'e doğum günü sürprizi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi.

Ankara'da TOBB'nde yapılan oda ve borsalar istişare toplantısında, oda ve borsa başkanları bir araya geldi. Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel'e doğum günü sürprizini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı. Sahnede pasta kesimine davet edilen Söke Borsa Başkanı Nejat Sağel'e 64. yaş doğum günü pastası kesildi.

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel; "Bu sene yaş günümü TOBB da Birlik Başkanım Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte pastayı keserek kutladım. Güzel bir sürpriz oldu. Teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan, Başkan Sağel'e Sürpriz

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ticaret, Ankara, Borsa, Doğum, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title